Calenda ha accusato Renzi di cercare solo un taxi per ottenere una posizione di potere. La polemica tra i due ex esponenti del Pd si è infiammata con commenti pubblici, dopo che Renzi aveva lanciato un messaggio con un ammiccamento attraverso i media. Le dichiarazioni sono state replicate con durezza da Calenda, alimentando uno scontro che coinvolge anche altri politici della stessa area politica. La tensione tra i due prosegue senza che siano stati annunciati incontri ufficiali.

Volano gli stracci tra i fratelli coltelli reduci del Pd, Matteo Renzi e Carlo Calenda: tra ammiccamenti a mezzo stampa del primo, e repliche al vetriolo dell’altro, il dissing dell’estate politica agli sgoccioli è servito. Con una certezza su tutte: nello scenario “sinistro” attuale, il fatidico Campo largo non ha bisogno di avversari esterni per farsi del male: fa tutto benissimo da solo. Allora, l’ultimo capitolo dell’interminabile saga tra i due ami-nemici del centro riformista va in scena sull’asse Repubblica – social, con Matteo Renzi e Carlo Calenda che tornano a scambiarsi frecciate a distanza. Un dissing in piena regola – come... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Cerchi solo un taxi per la prossima poltrona”: Calenda online spiana Renzi che gli lancia l’ultimo ammiccamento a mezzo stampa

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