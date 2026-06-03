Chiellini ha commentato l’addio di Vlahovic, affermando che il giocatore ha mantenuto la volontà di rimanere in squadra fino all’ultimo momento. Ha aggiunto che, considerando le cifre offerte, è probabile che Vlahovic non rimarrà in Italia e che sia legittimo che cerchi un ingaggio diverso. La comunicazione riguarda il passaggio del calciatore a parametro zero, senza ulteriori dettagli sul futuro o sui motivi della scelta.

Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha commentato così l’addio di Dusan Vlahovic a parametro zero. Il calciomercato della Juventus è stato scosso oggi dalla notizia del mancato accordo per il prolungamento del contratto di Dusan Vlahovic. Sulla fine imminente del rapporto tra il club bianconero e il centravanti serbo è intervenuto Giorgio Chiellini. L’ex storico capitano e attuale Director of Football Strategy della Vecchia Signora ha espresso il proprio rammarico, ma anche molto rispetto, per la conclusione di questa importante parentesi sportiva.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Chiellini allo scoperto sull’addio di Vlahovic: «Fino all’ultimo ha tenuto per la Juve. A queste cifre non rimarrà in Italia, legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio»

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