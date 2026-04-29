A Bologna si verifica uno scontro politico tra due figure di rilievo. Renzi ha annunciato il sostegno di Italia Viva alla candidatura del sindaco uscente, Matteo Lepore. Nel frattempo, Calenda ha aperto alla possibilità di sostenere l’europarlamentare Elisabetta Gualmini per le prossime amministrative. La situazione mostra una divisione tra le due forze che si contendono il panorama politico locale.

? Cosa sapere Renzi conferma il sostegno di Italia Viva a Matteo Lepore a Bologna.. Calenda apre alla candidatura dell'europarlamentare Elisabetta Gualmini per le amministrative bolognesi.. A Bologna, il dibattito si è spostato dai tavoli istituzionali alle strade della città con la doppia presenza di Matteo Renzi e Carlo Calenda, segnando un punto di svolta per le prossime amministrative. Mentre il primo ha confermato il sostegno di Italia Viva a Matteo Lepore dopo l’incontro con Tino Ferrari, il secondo ha aperto concretamente alla candidatura di Elisabetta Gualmini come sindaca. Tra i vicoli e le piazze: il fronte riformista si riunisce. Il clima bolognese ha vissuto una giornata di forte intensità, partendo da un episodio avvenuto sabato scorso durante il corteo del 25 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, scontro politico: Renzi e Calenda scuotono il futuro

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