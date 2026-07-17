In Ecuador si utilizza cemento contenente cocaina per ridurre i costi di smaltimento dei grandi sequestri di droga. Questa pratica permette di mescolare la sostanza con il calcestruzzo, evitando lo smaltimento tradizionale. Recentemente, in Colombia è stato sequestrato un carico di cocaina dal valore di circa 90 milioni di dollari, destinato ai mercati internazionali. Il traffico di droga continua a coinvolgere ingenti quantità di sostanza e a generare costi elevati per le autorità.

Roma, 17 luglio 2026 – Il recente sequestro in Colombia di un imponente carico di cocaina, del valore stimato di circa novanta milioni di dollari e chiaramente destinato ai mercati internazionali, offre uno spaccato impressionante sulla portata del narcotraffico globale. Quando un’operazione di queste proporzioni si conclude con successo, l'attenzione pubblica si concentra comprensibilmente sulle cifre macroscopiche e sul duro colpo inferto ai cartelli. Tuttavia, dietro l'eco della notizia si mette in moto un ingranaggio burocratico, logistico e giudiziario internazionale estremamente rigoroso. Questo iter, comune alle forze dell'ordine e... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cemento dalla cocaina, così l’Ecuador abbatte i costi di smaltimento dei maxi sequestri di droga

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