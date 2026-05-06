All’alba, forze dell’ordine hanno condotto una vasta operazione tra le province di Salerno e del Lazio mirata a contrastare il traffico di droga. Durante le operazioni sono stati effettuati numerosi arresti e sequestri di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno portato alla perquisizione di vari immobili e mezzi, con l’obiettivo di smantellare una rete di distribuzione illecita. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sui soggetti coinvolti o sui quantitativi sequestrati.

Maxi operazione antidroga all’alba tra Campania e Lazio. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno sono entrati in azione nelle prime ore di oggi, dando esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di diversi soggetti ritenuti coinvolti in un’organizzazione criminale. L’attività ha interessato le province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina, con interventi coordinati finalizzati a smantellare un presunto sodalizio dedito al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le accuse. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati farebbero parte di un’associazione per delinquere attiva nel traffico di droga.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Traffico di droga, maxi operazione tra Salerno e Lazio: arresti e sequestri

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