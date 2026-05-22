Nella regione compresa tra Napoli e Caserta, le forze dell’ordine hanno portato a termine operazioni contro il traffico illecito di rifiuti e lo smaltimento illegale. Questa mattina sono state eseguite due ordinanze di custodia cautelare, mentre sono stati sequestrati diversi materiali e attrezzature. Le indagini, condotte dai carabinieri, hanno coinvolto attività di contrasto alle ecomafie nella zona, nota per problemi legati alla gestione dei rifiuti. L’azione si inserisce in un più ampio intervento di repressione di pratiche illecite nel settore ambientale.

Tra le province di Napoli e Caserta i carabinieri hanno sferrato un colpo alle ecomafie. Due le ordinanze di custodia cautelare eseguite stamattina. L’accusa è di aver smaltito illegalmente ben 25mila tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, tra cui maleodoranti fanghi di depurazione e scarti di demolizioni, che sulla carta risultavano sabbione, sversandoli alcuni terreni agricoli del Casertano (tra Capua, Mondragone e Castelvolturno) e in due laghetti naturali vicini all’azienda. Servizio di Leonardo Possati RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Terra dei fuochi, smaltimento illecito e traffico di rifiuti. Arresti e sequestri

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