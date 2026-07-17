Celik Juve scelta la maglia numero 2 | ecco perché è un indizio di mercato – FOTO

La Juventus ha scelto la maglia numero 2 per il nuovo acquisto Celik, un dettaglio che potrebbe indicare l’assenza di un ex bianconero nel progetto futuro. La decisione sulla numerazione, infatti, spesso riflette le strategie di mercato e le intenzioni della società. Nel frattempo, il mercato della squadra si muove tra entrate e uscite, con segnali che suggeriscono possibili sviluppi nelle prossime settimane.

di Mauro Munno Celik Juve, scelta la maglia numero 2: ecco perché è un indizio di mercato che allontana il ritorno di un ex bianconero. Il mercato della Juventus si muove su dinamiche incrociate, regalando importanti indizi sia sul fronte delle entrate che su quello delle operazioni in uscita. Gli ultimi contenuti multimediali pubblicati dal club bianconero hanno immediatamente catturato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori più attenti. Dai video e dagli scatti postati sui canali social si evince chiaramente che Zeki Celik, freschissimo volto nuovo della rosa, indosserà la maglia precedentemente assegnata a Emil Holm.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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