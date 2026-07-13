Il nuovo attaccante del Milan Gonçalo Ramos è a Milano. A certificarlo è lo stesso portoghese che ha postato nelle sue storie su Instagram la foto con la sua nuova maglia numero 9 presso un Milan Store. Ecco lo scatto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Gonçalo Ramos è a Milano: ecco la foto con la sua maglia numero 9

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GONÇALO RAMOS AL MILAN: COLPO DA 70 MILIONI

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UFFICIALE | Gonçalo Ramos è un nuovo giocatore del Milan: l'annuncio del club e il numero di magliaIl club ha confermato l’ingaggio di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001, con un contratto di cinque anni fino al 2031.

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Temi più discussi: Gonçalo Ramos, 74 milioni e la maglia maledetta: il n.9 del Milan sfida la storia; Gonçalo Ramos e Gila: gran doppietta del Milan e la concorrenza è ferma; Milan scatenato, già 100 milioni sul mercato! Dopo Goncalo Ramos si chiude per Gila; Milan, Gonçalo Ramos vestirà maglia numero 9 con i rossoneri.

Dopo mesi difficili, il clima attorno al #Milan è cambiato. L'arrivo di Gonçalo Ramos e Mario Gila, insieme all'entusiasmo per Rúben Amorim, ha riportato fiducia tra i tifosi. Ora, però, sarà il campo a parlare. Tra le possibili sorprese c'è Christopher Nkunku. x.com

INCREDIBILE GONÇALO RAMOS AL MILAN: 75 MILIONI + BONUS, TUTTE LE CIFRE SPIEGATE !! reddit

Zazzaroni: Gonçalo Ramos? 75 milioni mi sembrano francamente eccessiviIvan Zazzaroni promuove Gonçalo Ramos, ma giudica troppo elevato l'investimento del Milan: il direttore commenta il colpo dal Paris Saint-Germain. tuttojuve.com

Goncalo Ramos al Milan, adesso è ufficiale: le cifre, gli anni di contratto e i dettagli dell'affareIl nuovo Milan prende forma e lo fa con un colpo di assoluto spessore. Il club rossonero ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese che diventa il primo innesto del ... tuttosport.com