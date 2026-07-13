Milan Gonçalo Ramos è a Milano | ecco la foto con la sua maglia numero 9

Da pianetamilan.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gonçalo Ramos, nuovo attaccante del Milan, si trova a Milano. Lo ha confermato lui stesso pubblicando su Instagram una foto con la maglia numero 9 in un Milan Store.

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Il nuovo attaccante del Milan Gonçalo Ramos è a Milano. A certificarlo è lo stesso portoghese che ha postato nelle sue storie su Instagram la foto con la sua nuova maglia numero 9 presso un Milan Store. Ecco lo scatto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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