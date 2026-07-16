Celik alla Juventus blitz a sorpresa dei bianconeri | colpo a parametro zero dalla Roma

La Juventus ha concluso un accordo segreto per ingaggiare Zeki Celik a parametro zero, nonostante la Roma avesse già un’intesa per il rinnovo con il giocatore. I bianconeri hanno fatto un blitz e hanno firmato con il difensore senza rendere pubblica l’operazione, sorprendendo così i rivali giallorossi. La trattativa si è chiusa senza ufficialità, ma il trasferimento è ormai definito.

Zeki Celik alla Juventus, accordo raggiunto in gran segreto e sgarbo fatto dai bianconeri alla Roma: i giallorossi avevano l’accordo per il rinnovo!. Colpo a sorpresa della Juventus sul mercato. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, i bianconeri avrebbero raggiunto un accordo per Zeki Celik, terzino turco in uscita dalla Roma dopo la scadenza del contratto. Un’operazione costruita in gran segreto, con il club bianconero capace di inserirsi proprio mentre la società giallorossa attendeva i documenti firmati per il rinnovo. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il laterale sarebbe stato a Torino per sostenere le visite mediche e completare gli ultimi passaggi formali prima della firma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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CLAMOROSO! La Juve SCIPPA Celik alla Roma! vs

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