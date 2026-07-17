Celik alla Juventus | da preferito di Mourinho allo screzio tra Massara e Gasperini

Zeki Celik ha firmato un contratto di tre anni con la Juventus dopo aver completato le visite mediche. Il trasferimento rappresenta un’operazione lampo e il giocatore, 29 anni, si è unito ai bianconeri con un accordo già definito. In precedenza, era stato indicato come possibile preferito di Mourinho. Non ci sono dettagli sulla cifra del trasferimento o sulle clausole contrattuali.

Definita l’operazione lampo della Juventus per Zeki Celik: il 29enne ha svolto le visite mediche e ha firmato un contratto che lo legherà ai bianconeri per i prossimi 3 anni. Il terzino turco lascerà la Roma dopo ben 4 anni come uno dei punti fermi dei giallorossi delle ultime due stagioni. Arrivò in Serie A nel 2022 e fu proprio una richiesta di José Mourinho: il tecnico portoghese, ai tempi allenatore della Roma, riteneva il terzino turco un profilo affidabile e di prospettiva dopo le buone stagioni passate in Francia con il Lille. A sbloccare la trattativa tra la Roma e i francesi fu lo stesso Special One che telefonò il classe 97? per convincerlo sul trasferimento. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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