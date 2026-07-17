Celik addio a sorpresa | dalla Roma alla Juventus in poche ore

Zeki Celik ha lasciato la Roma per trasferirsi alla Juventus in poche ore. Inizialmente si pensava che il difensore turco avrebbe rinnovato con i giallorossi, ma poi la Juventus ha effettuato un inserimento improvviso. La trattativa si è conclusa con il trasferimento del giocatore ai bianconeri, interrompendo le trattative di rinnovo con la squadra precedente. Non sono state rese note le cifre del trasferimento.

Sembrava tutto fatto per la permanenza di Zeki Celik alla Roma. Invece, nel giro di poche ore, è cambiato tutto. Il difensore turco vestirà la maglia della Juventus dopo un inserimento improvviso dei bianconeri, che hanno convinto il giocatore a cambiare strada proprio quando il rinnovo con i giallorossi sembrava a un passo. Fino a pochi giorni fa, infatti, la sensazione era che Celik fosse destinato a proseguire la sua avventura nella Capitale, con Gian Piero Gasperini che aveva espresso la volontà di trattenerlo, ritenendolo un elemento prezioso per la sua duttilità e per quanto mostrato nell’ultima stagione. Decisivo il blitz bianconero. I contatti tra la Roma e l’entourage del giocatore andavano avanti da settimane. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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RIVOLUZIONE ROMA! Celik va alla Juve, Mossa Endrick e Offerta Shock per Koné!

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