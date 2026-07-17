cedono i pilastri sventrato il tribunale di bolzano

Alle 6.24 di ieri, la parte centrale del tribunale di Bolzano è crollata, provocando un boato e una nuvola di polvere. L’edificio ospita circa 150 persone durante l’orario di lavoro, ma al momento del crollo erano presenti solo il portiere e sei addetti alle pulizie. Nessun ferito è stato segnalato. La struttura è stata immediatamente evacuata e sotto esame i danni causati dal cedimento dei pilastri centrali.

Un boato, una nuvola di polvere e poi il silenzio. Ieri mattina, alle 6.24, è crollata la parte centrale del Palazzo di giustizia di Bolzano. In orario d’ufficio circa 150 persone lavorano quotidianamente nell’edificio, a quell’ora, fortunatamente, c’erano soltanto il portiere e sei addetti alle pulizie. Solo una persona ha riportato lievi graffi, ma la sensazione di aver evitato per un soffio una strage è unanime. "È un miracolo", sono state queste le prime parole pronunciate dalla presidente del Tribunale, Francesca Bortolotti, non appena è arrivata sul posto. Nell’edificio, che risale all’epoca fascista, erano in corso lavori per la sostituzione di alcuni pilastri dell’atrio al primo piano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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