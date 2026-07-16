Alle prime ore di giovedì 16 luglio, si è verificato il crollo del tetto di un tribunale risalente agli anni Venti. L’incidente ha provocato il crollo dei pilastri, che ha sventrato l’edificio. Un’addetta alle pulizie è rimasta ferita durante il crollo. Non si registrano altre persone coinvolte. Le forze di emergenza sono intervenute sul posto per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

BOLZANO - Gravissimo incidente alle prime ore del mattino di giovedì 16 luglio: è crollato il tetto del Tribunale, palazzo che risale agli anni Venti del secolo scorso. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento; avrebbero ceduto alcuni pilastri portanti. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco, anche per accertare l'eventuale presenza di persone coinvolte, che è stata tuttavia esclusa poiché a quell'ora (erano da poco passate le 6) l'edificio era ancora chiuso. Un primo bilancio parla di un'addetta alle pulizie rimasta ferita in modo lieve. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Crolla il tetto del tribunale: edificio sventrato. Ferita un'addetta alle pulizie. «Hanno ceduto i pilastri, tragedia sfiorata»

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