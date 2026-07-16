Giovedì 16 luglio si è verificato il crollo del tetto di un tribunale storico a Bolzano, edificato negli anni Venti. L’incidente ha causato danni strutturali all’edificio e ha ferito un’addetta alle pulizie che si trovava all’interno al momento del crollo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Non sono stati segnalati altri feriti o danni a persone o a strutture vicine.

BOLZANO - Gravissimo incidente alle prime ore del mattino di giovedì 16 luglio: è crollato il tetto del tribunale, palazzo che risale agli anni Venti del secolo scorso. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco, anche per accertare l'eventuale presenza di persone coinvolte, tuttavia non vi sarebbero feriti sotto le macerie poiché a quell'ora (erano da poco passate le 6) l'edificio era ancora chiuso. Un primo bilancio parla di un'addetta alle pulizie rimasta ferita. Ampio il dispiegamento di forze dell'ordine: da chiarire causa e dinamica del crollo: il bilancio dei danni sarà pesantissimo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Crolla il tetto del tribunale: edificio sventrato. Ferita un'addetta alle pulizie

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