Dal 5 al 6 giugno il Cairo ospita il TechSkills Forum | Italia ed Egitto alleati per rilanciare l’istruzione tecnica nel Mediterraneo Presente Valditara

Dal 5 al 6 giugno, il Cairo ospita la prima edizione del TechSkills Forum, dedicato all’istruzione tecnica e professionale nei paesi del Mediterraneo. L’evento vede la partecipazione di rappresentanti di Italia ed Egitto, che si sono uniti per promuovere lo sviluppo di questa formazione nella regione. La manifestazione si svolge nella città del Cairo e mira a rafforzare la collaborazione tra i paesi coinvolti nel settore delle competenze tecniche.

Venerdì 5 e sabato 6 giugno, la città del Cairo accoglie la prima edizione del Forum dell’Istruzione Tecnica e Professionale dei Paesi del Mediterraneo, chiamato anche TechSkills Forum. L’evento, presentato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito italiano insieme al Ministero dell’Istruzione e dell’Istruzione Tecnica egiziano, nasce per rafforzare la collaborazione formativa tra i due continenti. L’idea alla base del progetto è rendere la regione mediterranea una piattaforma per far dialogare Europa e Nord Africa, unendo i temi dell’educazione, dell’occupazione e dell’innovazione. Si lavora per strutturare un ecosistema che colleghi le scuole tecniche, le Accademie ITS italiane, le Scuole di Tecnologia Applicata egiziane e le imprese, con lo scopo di tracciare un percorso fluido dalla scuola al reale inserimento lavorativo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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