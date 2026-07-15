Un esperto ha spiegato che tra vent’anni il Mediterraneo potrebbe diventare un “mare nostrum” globale, influenzato dalle politiche dei conservatori. La visione si basa sull’intuizione di una leader politica, che ha promosso un cambiamento nelle strategie di gestione del mare e delle rotte migratorie. L’analisi evidenzia come le decisioni attuali possano portare a un’area sempre più aperta e interconnessa, con ripercussioni sulla sicurezza e sui flussi migratori.

Dobbiamo immaginare il Mediterraneo fra 20 anni, quando l’intuizione di Giorgia Meloni di un mare nostrum “globale” avrà avuto un punto di inizio proprio con le politiche dei conservatori. Per questa ragione, spiega a Formiche.net Antonio Giordano (FdI), segretario generale di Ecr, le giornate europee di sensibilizzazione dei conservatori europei si terranno a Catania e Palermo dal 17 al 20 luglio. “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”, è il titolo della tre giorni, a cui prenderanno parte il vicepresidente della commissione europea, Raffaele Fitto, oltre a eurodeputati e amministratori e per la prima volta sarà presente una... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dalla Sicilia al Mediterraneo (globale). La rotta di Ecr spiegata da Giordano

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