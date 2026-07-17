Catania GDF | confiscati beni per 220mila durante l’inchiesta Petrolio fantasma

Notizia in breve

Durante l'inchiesta denominata “Petrolio fantasma”, la Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato beni per circa 220mila euro. Le misure patrimoniali sono state adottate nei confronti di un uomo di 57 anni, condannato in via definitiva per reati fiscali. Le attività di contrasto si sono concentrate sulla confisca di proprietà ritenute collegate alle vicende giudiziarie dell’individuo. Le operazioni sono state eseguite nell’ambito di un’indagine più ampia sulla gestione di attività legate al settore petrolifero.