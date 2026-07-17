Catania GDF | confiscati beni per 220mila durante l’inchiesta Petrolio fantasma
Durante l'inchiesta denominata “Petrolio fantasma”, la Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato beni per circa 220mila euro. Le misure patrimoniali sono state adottate nei confronti di un uomo di 57 anni, condannato in via definitiva per reati fiscali. Le attività di contrasto si sono concentrate sulla confisca di proprietà ritenute collegate alle vicende giudiziarie dell’individuo. Le operazioni sono state eseguite nell’ambito di un’indagine più ampia sulla gestione di attività legate al settore petrolifero.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza dopo l’inchiesta “Petrolio fantasma”. La Guardia di Finanza di Catania ha confiscato beni per un valore complessivo di circa 220mila euro riconducibili a Carmelo Musumeci, 57 anni, condannato in via definitiva per reati fiscali. Il provvedimento è stato eseguito dai militari del comando provinciale etneo su disposizione della Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, in seguito alla sentenza definitiva n. 34192025. La confisca arriva al termine degli approfondimenti condotti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catania nell’ambito dell’operazione denominata “Petrolio fantasma”, che aveva portato alla luce un articolato sistema di frode fiscale attivo tra il 2018 e il 2021. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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