Roma confiscati beni per 1,8 milioni a clan sinti
La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di confisca di beni emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Roma, nei confronti di due uomini e una donna appartenenti a un clan sinti. I beni confiscati ammontano a circa 1,8 milioni di euro e sono stati sequestrati nell’ambito di un'operazione di contrasto alla criminalità organizzata. L’intervento riguarda proprietà immobiliari, conti correnti e altri beni di varia natura riconducibili ai soggetti coinvolti.
La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di confisca di beni, emesso ai sensi della normativa antimafia dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Roma, nei confronti di due uomini e una donna appartenenti a un clan sinti. La misura ha colpito un compendio patrimoniale del valore complessivo di circa 1,8 milioni di euro, costituito da quote sociali di due società ed un’impresa (attiva tramite complessi aziendali, operanti a Roma, nel commercio di veicoli e bar), una villa con piscina a Tivoli (già adibita dalla famiglia quale camera ardente), numerose polizze di pegno e 11 auto. Si tratta della conclusione di un’azione avviata a... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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