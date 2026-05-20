Roma confiscati beni per 1,8 milioni a clan sinti

La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di confisca di beni emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Roma, nei confronti di due uomini e una donna appartenenti a un clan sinti. I beni confiscati ammontano a circa 1,8 milioni di euro e sono stati sequestrati nell’ambito di un'operazione di contrasto alla criminalità organizzata. L’intervento riguarda proprietà immobiliari, conti correnti e altri beni di varia natura riconducibili ai soggetti coinvolti.

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