Catania vendevano prodotti contraffatti online | la gdf interviene durante la diretta streaming

Durante una diretta streaming, i militari della Guardia di Finanza di Catania sono intervenuti per fermare un’attività di vendita di prodotti contraffatti online. L’operazione si è svolta mentre gli agenti monitoravano le trasmissioni in tempo reale, identificando e interrompendo la vendita illecita. L’intervento ha portato al sequestro della merce e all’identificazione dei soggetti coinvolti, che sono stati successivamente segnalati alle autorità competenti.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nel corso di un’attività investigativa finalizzata al contrasto del “ mercato del falso ” e dell’abusivismo commerciale, svolta anche mediante il monitoraggio del web, hanno individuato l’esistenza di un profilo su un noto social network utilizzato per la vendita di prodotti di prestigiosi marchi, nazionali ed esteri, contraffatti e a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato. Gli uomini delle Fiamme Gialle intervenendo durante in diretta streaming sono riusciti a individuare i gestori del profilo social e a localizzare il magazzino, situato all’interno di un cortile nella loro disponibilità a San Cristoforo, rione storico nel centro di Catania.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Catania, vendevano prodotti contraffatti online: la gdf interviene durante la diretta streaming Vendono merce contraffatta su Facebook: Guardia di Finanza piomba in diretta e sequestra tutto Notizie correlate Maxi sequestro a Catania: confiscati 2.000 prodotti contraffatti alla FieraOperazione della Guardia di Finanza di Catania, che ha portato al sequestro di circa 2. VIDEO | "Boutique del falso" sui social, la guardia di finanza interviene durante una diretta streamingI finanzieri del comando provinciale di Catania, nel corso di un'attività investigativa finalizzata al contrasto del "mercato del falso" e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vendevano prodotti contraffatti online a Catania, la Guardia di Finanza interviene durante la diretta streaming; Falsi a Catania, la Finanza irrompe durante la vendita in streaming: scatta il sequestro; Buongiorno, Guardia di Finanza: il blitz in diretta social mentre vendono borse e scarpe false a Catania; Mafia Caltanissetta: sequestro di beni al clan Sanfilippo. Falsi a Catania, la Finanza irrompe durante la vendita in streaming: scatta il sequestroVendevano prodotti contraffatti on line. I finanzieri intervengono durante la diretta streaming e sequestrano la merce. Accade a Catania, dove i finanzieri del ... catania.gds.it Catania, vendevano prodotti contraffatti online: la gdf interviene durante la diretta streaming(LaPresse) I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nel corso di un'attività investigativa finalizzata al contrasto del mercato del falso ... stream24.ilsole24ore.com Camion in fiamme sulla Messina-Catania, l'incendio nei pressi di Roccalumera https://gazzettadelsud.it/p=2203158 - facebook.com facebook Interpello nazionale per supplenza cdc ADAA – Gravina di Catania (CT) x.com