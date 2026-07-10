Nella piazza del borgo maremmano si svolge la prima edizione di ’Castiglione Racconta’, una rassegna letteraria estiva curata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis. L’evento ospita alcuni tra i più noti protagonisti della scena culturale italiana. La manifestazione prevede incontri e presentazioni di libri, coinvolgendo il pubblico in un salotto all’aperto dedicato alla cultura. La rassegna si svolge durante la stagione estiva, con date e orari ancora da definire.

’Castiglione Racconta’ è il titolo della prima edizione della rassegna letteraria estiva curata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis, che porterà nel borgo maremmano alcuni tra i più autorevoli protagonisti della scena culturale italiana. Nella cornice di piazza Orto del Lilli si susseguiranno incontri, salotti e conversazioni con autori del panorama nazionale, offrendo al pubblico occasioni di approfondimento e confronto. Dalla cucina allo sport, dal sacro al thriller, dalla narrativa al giornalismo, saranno protagoniste alcune tra le voci più importanti della letteratura contemporanea, tra cui Aldo Cazzullo, Sandro Veronesi, Edoardo Albinati, Giorgione e Stefano Nazzi, insieme a numerosi altri ospiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rassegna ’Castiglione Racconta’. La cultura ha un salotto in piazza

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