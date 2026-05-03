Trento Film Festival | il Salotto Letterario chiude tra libri e natura

Il Trento Film Festival si conclude con l'ultima tappa del Salotto Letterario, uno spazio dedicato alla lettura e alla natura. Durante gli incontri sono stati presentati libri che esplorano il rapporto tra persone e ambienti naturali, oltre a storie di legami familiari a distanza. Una ricercatrice ha condiviso le sue scoperte sulle comunità della Groenlandia, offrendo uno sguardo sui segreti di queste popolazioni.

? Cosa scoprirai Come possono i libri colmare le distanze tra fratelli lontani?. Quali segreti ha scoperto la ricercatrice tra le comunità della Groenlandia?. Perché il viaggio in montagna diventa un modo per superare il lutto?. Cosa resta del dialogo tra letteratura e identità montanara dopo il festival?.? In Breve Presentazione libro Daniela Larentis il 24 aprile in Piazza Duomo. Incontro con Daniela Tommasini sulla Groenlandia avvenuto il 1° maggio. Temi di Daniela Larentis e Daniela Tommasini alimenteranno il dibattito locale. Settantaquattresima edizione conclusasi ufficialmente il 3 maggio 2026. Il Trento Film Festival conclude oggi, 3 maggio 2026, la sua 74esima edizione con il termine della rassegna Salotto Letterario in Piazza Duomo a Trento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento Film Festival: il Salotto Letterario chiude tra libri e natura Notizie correlate Torna il festival letterario ’Una montagna di libri’Dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno (foto a destra), con oltre 30 partecipanti da tutta Italia e una grande partecipazione di pubblico, prende... Trento Film Festival: 150 eventi tra cinema e anima della montagnaTrento si prepara a ospitare la 74ª edizione del Trento Film Festival, un appuntamento che dal 24 aprile al 3 maggio proporrà oltre 150 eventi tra... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il programma di domani del 74. Trento Film Festival; Il Club Alpino Italiano al 74° Trento Film Festival - Club Alpino Italiano; LE VIE DEI SOGNI; Al via il 74° Trento Film Festival. Girl Climber e Courma et Courmayeur vincono il Premio del Pubblico del Trento Film Festival 2026Al Trento Film Festival 2026 il Premio del pubblico Miglior Film di Alpinismo – Rotari è andato al film 'Girl Climber' di Jon Glassberg, mentre 'Courma et Courmayeur' di Elettra Gallone si aggiudica i ... planetmountain.com Trento Film Festival 2026 ai titoli di codaDomenica 3 maggio, 10° giornata del Trento Film Festival con Andrea Pennacchi e la celebrazione-concerto per i cent’anni del Coro della SOSAT. Durante la serata alla Sala della Filarmonica, un evento ... planetmountain.com Le Chant des Forêts di Vincent Munier vince la Genziana d’Oro per il Miglior Film del Trento Film Festival 2026 - facebook.com facebook