Le grotte di Castellana saranno aperte ai visitatori da oggi a domenica per offrire un rifugio durante l’ondata di caldo prevista. La società che gestisce il sito e il Comune hanno deciso di mantenere aperte le grotte specificamente per le persone più vulnerabili, in modo da consentire loro di proteggersi dal caldo intenso. La decisione riguarda l’apertura temporanea del sito, senza ulteriori dettagli sulle modalità di accesso o restrizioni.

Di seguito il comunicato: La società Grotte di Castellana e il Comune di Castellana Grotte, scendono in campo per offrire un rifugio ai più fragili contro l’ondata di calore in arrivo. Grazie a una intesa tra la società Grotte di Castellana srl e il Comune di Castellana Grotte, da oggi venerdì 17 a domenica 19 luglio, dalle 10.30 alle 12.30, i cittadini appartenenti alle fasce più deboli e vulnerabili – in particolare anziani, bambini e persone con disabilità – potranno trovare refrigerio all’interno della Caverna della Grave e godere di una temperatura che si aggira intorno ai 16 gradi. Non soltanto cittadini castellanesi, ma anche persone che vivono nei paesi vicini e nella Città di Bari. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Caldo: le grotte di Castellana aperte ai fragili Da oggi a domenica

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Il mondo segreto sotto la Puglia: le Grotte di Castellana

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Grotte di Castellana - Un rifugio naturale al grande caldo x.com

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