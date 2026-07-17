Cassazione | anche un mazzo di fiori può essere considerato stalking

La Cassazione ha stabilito che anche un mazzo di fiori può configurare stalking. La decisione deriva da un caso in cui un uomo era stato condannato per atti persecutori, tra cui l'invio di regali e messaggi minacciosi. La sentenza ha chiarito che comportamenti apparentemente innocui, come regalare fiori, possono essere considerati molestie se causano paura o disagio. La Corte ha ribadito che ogni atto che contribuisce a creare uno stato di ansia può essere qualificato come stalking.

Questo è quanto emerso da una sentenza della Corte di Cassazione sul caso di un uomo di Cagliari che, già condannato per atti persecutori ai danni di un’ex fidanzata con sentenza irrevocabile e divieto di avvicinamento e di comunicare con lei, le aveva fatto recapitare nel 2022 due omaggi floreali, in giorni diversi, In un caso con gli auguri di buon onomastico, mentre nell’altro i fiorni erano stati accompagnati da un biglietto con frasi ingiuriose e volgari. Il regalo aveva portato alla condanna dell’imputato in primo grado e in appello. La difesa dell’uomo aveva fatto ricorso alla Cassazione sostenendo che solamente “la condotta del 2... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Temi più discussi: Cassazione, anche un mazzo di fiori può diventare stalking; Anche un mazzo di fiori può essere stalking: la Cassazione conferma la condanna; Uccise la fidanzata incinta, Assise bis sulla premeditazione.

In determinate circostanze anche un mazzo di fiori può essere considerato stalking. Questo, almeno, quanto emerso da una sentenza della Corte di Cassazione sul caso di un uomo di Cagliari che, già condannato per atti persecutori ai danni di un'ex fidanzata x.com

Cassazione: anche inviare un mazzo di fiori può essere stalkingInviare un mazzo di fiori può essere considerato stalking. Viene tenuto conto del contesto e del rapporto tra le persone coinvolte. notizie.it

Anche un mazzo di fiori può essere considerato stalking, la sentenza della CassazioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Anche un mazzo di fiori può essere considerato stalking, la sentenza della Cassazione ... tg24.sky.it