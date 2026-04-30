Walter Mazzarri è arrivato a Salonicco, accolto da un mazzo di fiori, e potrebbe tornare a sedersi sulla panchina dell’Iraklis. A 64 anni, l’ex allenatore di Napoli e Inter si prepara a riprendere la carriera in Grecia, dove la squadra ha appena ottenuto la promozione nella massima serie ellenica. La società ha ufficializzato l’ingaggio e sta definendo i dettagli contrattuali.

Walter Mazzarri riparte dalla Grecia. A 64 anni, l’ex allenatore di Napoli e Inter è pronto a rimettersi in gioco: destinazione Salonicco, dove lo aspetta l’ Iraklis, fresco di promozione nella massima serie ellenica. Il tecnico livornese è sbarcato nella tarda serata del 29 aprile, accolto da un mazzo di fiori. Un dettaglio simbolico, quasi fuori tempo, che però racconta bene il momento: un allenatore fermo da due anni che prova a riannodare il filo della sua carriera lontano dai riflettori della Serie A. La trattativa è in fase avanzata, gli ultimi colloqui serviranno a definire durata e termini dell’accordo, ma la direzione è tracciata. Per Mazzarri si tratterebbe del ritorno in panchina dopo la parentesi, breve e amara, al Napoli nella stagione 2023-24.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Walter Mazzarri atterra a Salonicco accolto da un mazzo di fiori: può tornare in panchina all’Iraklis

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