Cassazione anche un mazzo di fiori può diventare stalking

La Cassazione ha stabilito che anche un mazzo di fiori con auguri per l’onomastico può essere considerato stalking se inviato da una persona con precedenti comportamenti persecutori. La decisione si basa sul fatto che un gesto apparentemente innocuo può assumere un carattere molesto in presenza di una sequenza di iniziative indesiderate da parte di chi ha già tenuto comportamenti persecutori. La sentenza evidenzia come i segnali di molestia possano essere anche simbolici.

Un mazzo di fiori accompagnato dagli auguri per il buon onomastico può apparire come un gesto innocuo. Ma può assumere il carattere di una molestia quando arriva da una persona che ha già tenuto comportamenti persecutori e si inserisce in una nuova sequenza di iniziative indesiderate. A stabilirlo è la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 135212026. Il caso dei due mazzi di fiori. La vicenda esaminata dai giudici e riportata dall’ Agi riguarda l’invio alla persona offesa di un primo mazzo di fiori, accompagnato da un biglietto con gli auguri di buon onomastico. Dopo il primo bouquet, era però seguito un secondo omaggio floreale, questa volta corredato da espressioni volgari e ingiuriose. 🔗 Leggi su Open.online

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