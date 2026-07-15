appello di salvini a mattarella per chiedere la grazia a roggero

Matteo Salvini ha scritto al presidente della Repubblica per chiedere la grazia per un gioielliere condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione. L’uomo era stato giudicato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto al negozio, avvenuto nel aprile 2021. Salvini ha rivolto un appello affinché venga concessa la misura di clemenza.

Matteo Salvini rivolge un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché venga concessa la grazia a Mario Roggero, il gioielliere piemontese che la Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio, avvenuto il 28 aprile 2021. Il vicepremier e leader della Lega affida la richiesta a un video pubblicato sui social: «Per Mario, adesso, insieme a tantissimi di voi, farò tutto il possibile perché venga concessa la grazia. Un appello che rivolgiamo direttamente al signor presidente della Repubblica. Una grazia per un uomo onesto, che a 72 anni non merita di condividere una cella con dei veri criminali». 🔗 Leggi su Laverita.info

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Appello di Salvini a Mattarella per chiedere la grazia per Roggero

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