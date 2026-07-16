Mario Roggero il fratello | È provato grazie a chi si è mosso per la Grazia Nordio avvia l' istruttoria
Il fratello di Mario Roggero ha dichiarato che ci sono prove a sostegno della richiesta di grazia, ringraziando chi si è attivato in tal senso. Il ministro della giustizia ha avviato un'istruttoria sulla questione. I capigruppo di vari partiti alla Camera e al Senato hanno partecipato a incontri relativi alla vicenda, senza fornire dettagli pubblici sulle decisioni prese.
I capigruppo alla Camera e Senato di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati, Civici d'Italia, Udc, Maie-Centro Popolare hanno avviato da stamane la raccolta firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi, e di tutti coloro che vorranno sottoscrivere, per richiedere al Ministero di Giustizia la grazia a Mario Roggero, 72 anni, il gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour (Cuneo). «Riteniamo - si legge in una nota congiunta - che, al di là degli aspetti di natura giuridica, quanto avvenuto a Roggero meriti una risposta immediata finalizzata a garantire che non debba affrontare ciò che, anche in considerazione della sua età, diventerebbe una condanna all'ergastolo, insopportabile visto quanto avvenuto». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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