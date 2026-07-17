Caso Roggero quando Brignano ironizzò su eccesso di autodifesa | Un ladro colto in flagrante è fragrante puoi dirgli solo le peggio cose - VIDEO
La sentenza a 14 anni di carcere riguarda un uomo condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un altro durante un inseguimento fuori da una gioielleria. L’uomo aveva sparato alle spalle ai ladri, che erano stati colti in flagrante. La vicenda ha richiamato alla memoria un esempio di ironia di Brignano, che aveva scherzato sull’autodifesa e sull’uso delle parole in casi di rapina.
La sentenza a 14 anni di carcere per Mario Roggero, l'uomo che cinque anni fa uccise due rapinatori inseguendoli e sparando loro alle spalle fuori dalla gioielleria, e ferendone un terzo, ha rievocato un celebre sketch comico di Brignano. Nel 2020 il comico romano ironizzava sulle procedure legislat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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