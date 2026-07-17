Caso Roggero quando Brignano ironizzò su eccesso di autodifesa | Un ladro colto in flagrante è fragrante puoi dirgli solo le peggio cose - VIDEO

Notizia in breve

La sentenza a 14 anni di carcere riguarda un uomo condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un altro durante un inseguimento fuori da una gioielleria. L’uomo aveva sparato alle spalle ai ladri, che erano stati colti in flagrante. La vicenda ha richiamato alla memoria un esempio di ironia di Brignano, che aveva scherzato sull’autodifesa e sull’uso delle parole in casi di rapina.