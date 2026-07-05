Roma prete colto in fragrante mentre rubava un reperto archeologico e denunciato per furto aggravato

Da virgilio.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma, un uomo di 37 anni è stato sorpreso mentre rubava un pezzo di pietra dal sito archeologico del Celio. I carabinieri lo hanno fermato e successivamente identificato come sacerdote statunitense. È stato denunciato per furto aggravato di beni culturali. La scena si è svolta di fronte agli agenti, che hanno intercettato il soggetto mentre tentava di portare via il reperto.

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A Roma è stato denunciato un uomo di 37 anni colto in fragrante mentre rubava un pezzo di pietra dal sito archeologico del Celio. Il soggetto è ora accusato di furto aggravato di beni culturali e, per la sorpresa dei carabinieri che lo hanno prima fermato e poi identificato, si è rivelato essere un sacerdote statunitense. Roma, tentato furto di beni culturali al Celio L'intervento dei carabinieri Sacerdote Usa colto in fragrante: cosa rischia Roma, tentato furto di beni culturali al Celio Episodio singolare durante una maxioperazione dei carabinieri nel quartiere San Pietro e nel centro di Roma che ha portato, tra le altre cose, a sei arresti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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