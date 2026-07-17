Il Quirinale ha richiamato il ministro della Giustizia sulla questione della richiesta di grazia per un detenuto condannato. La Presidenza della Repubblica ha precisato che la decisione finale spetta esclusivamente al Capo dello Stato. La Corte di Cassazione ha recentemente esaminato il caso, che ha attirato molta attenzione pubblica. La discussione riguarda la possibilità di concedere la grazia e i ruoli delle istituzioni coinvolte.

Anche ilQuirinale interviene sul caso Roggero, che da qualche giorno sembra aver ormai monopolizzato il dibattito pubblico. Mercoledì la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo l’assalto al suo negozio di Grinzane Cavour e, neanche 24 ore dopo, il ministro della GiustiziaCarlo Nordiocomunicava di averavviato l’istruttoria finalizzata alla concessione dellagrazia. Gesto che non deve essere andato troppo giù al presidente della RepubblicaSergio Mattarella, che vi ha visto troppaimpulsivitàe ha quindi deciso di convocare il Guardasigilli per puntualizzare alcuni aspetti del tema. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Caso Roggero, Mattarella richiama Nordio su istruttoria grazia: ‘Decisione che spetta solo al Presidente’

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