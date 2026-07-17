Un rappresentante politico ha commentato la condanna di un gioielliere nel caso Roggero, definendola inaccettabile e criticando il sistema giudiziario. Ha anche espresso dubbi sulla richiesta di tre milioni di euro di risarcimento alle famiglie dei criminali, ritenendo che la giustizia dovrebbe tutelare di più le vittime. La dichiarazione si rivolge a chi interpreta il diritto in modo strettamente formale, sottolineando che il garantismo dovrebbe essere applicato anche in casi di forte impatto sociale.

“Tre milioni di euro di risarcimento alle famiglie dei delinquenti? Vi sembra normale? A Ermes Antonucci e a tutte quelle persone che ragionano in termini strettamente giuridici, e che rispetto profondamente, voglio dire che il garantismo va applicato soprattutto a chi si detesta; con gli amici è facile. Il dato certo è che questo signore è stato condannato in via definitiva al carcere e dovrà risarcire con 3 milioni di euro chi aveva tentato di rapinarlo. Questa è la cartina di tornasole di un sistema che non funziona. Se ne fregano del fatto che questa persona sia stata rapinata più volte, che abbia subito minacce e che, oltre a tutto questo, venga costretta a un risarcimento che considero assurdo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Roggero. Porro: “Il sistema non funziona, la condanna del gioielliere è inaccettabile”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Roggero, la condanna per il gioielliere che uccise 2 ladri nel Cuneese è definitivaLa Cassazione ha confermato la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere che uccise due ladri nel Cuneese.

Caso Mario Roggero, condanna definitiva: 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliereLa condanna definitiva nei confronti di un gioielliere piemontese coinvolto in una rapina che ha provocato la morte di due banditi è stata emessa.

Temi più discussi: Da Stacchio a Roggero: quando la legittima difesa divide l'opinione pubblica; Mario Roggero si è costituito in carcere dopo la condanna: Salvini e Crosetto, Non è giustizia; Mario Roggero? La grazia spetta a me. Perché Sergio Mattarella ha ricevuto Carlo Nordio (e gli ha ripetuto le parole di Luigi Einaudi); Mario Roggero, la figlia: Vorrei solo un po' di verità | La sorella di uno dei rapinatori morti: Meritava il carcere, non di essere ammazzato.

Quando si parlava della grazia a Minetti, gli stessi giornali davano la colpa a Nordio. Oggi, sul caso Roggero, scoprono improvvisamente che il ministro non c'entra nulla e che decide solo il Presidente della Repubblica. Sullo stesso iprocedimento, due tesi op x.com

Caso Roggero: Borghi (Iv), governo succube di VannacciLa vicenda del gioielliere Roggero svela, al di là di ogni valutazione di merito, la fragilità culturale e politica sulla quale si ... agenzianova.com

Caso Mario Roggero: dalla rapina di Grinzane Cavour alla condanna definitiva, tutta la vicenda spiegataCronologia completa del caso Mario Roggero, processo, condanna, risarcimenti e legittima difesa. Tutto quello che c'è da sapere ... quotidianopiemontese.it