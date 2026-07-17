Caso Roggero perché Mattarella ha frenato Nordio

Il presidente della Repubblica ha bloccato l’adozione di misure legate al caso Roggero, che coinvolgono il ministro della Giustizia. La decisione è stata presa senza un comunicato ufficiale, ma si sa che il capo dello Stato ha esercitato il suo ruolo di garante costituzionale. La questione riguarda un provvedimento che il ministro voleva approvare, ma che è stato sospeso dopo il suo intervento. La vicenda si svolge nel contesto di tensioni tra le istituzioni e il potere esecutivo.

Non ho messo nel titolo il punto interrogativo perché, secondo antica esperienza, il lettore quando lo vede scappa. Il lettore compra il giornale, o clicca quello online, per avere risposte, le domande se le può fare da sé. Ma insomma, vediamo di capire per quale motivo Mattarella ha “frenato” Nordio, come riferiscono i giornali, sul problema della concessione della grazia al povero gioielliere Mario Roggero che ha ammazzato due feroci rapinatori che per portarsi via il bottino non hanno avuto esitazioni nel puntare le armi e picchiando brutalmente la moglie e la figlia del titolare, che li ha inseguiti fuori del negozio sparando contro i malviventi nel momento in cui gli avevano puntato contro la loro artiglieria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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