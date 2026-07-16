Il presidente della Repubblica ha chiamato il ministro della Giustizia per discutere del caso Roggero. La conversazione si è concentrata sulla tutela degli equilibri tra i poteri dello Stato e sulla gestione della vicenda giudiziaria. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti del colloquio. La comunicazione ufficiale ha confermato il contatto tra le istituzioni, senza ulteriori commenti pubblici.

In questo scenario politico in cui sembra che una parte non piccola né insignificante della classe politica abbia perso la conoscenza di come funzionano le regole costituzionali (vedi le interpretazioni fantasiose su caduta del governo ed elezioni anticipate alla bersagliera) colpisce si sia arrivati a mettere in discussione una chiarissima prerogativa che spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica come è il potere di grazia. Certo la pesantissima condanna al gioielliere che in una concitata gestione di una rapina violenta che ha minacciato pesantemente i suoi familiari ha sparato a due banditi ormai in fuga e li ha uccisi qualche perplessità la può ingenerare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

© Ilmattino.it - Caso Roggero, Mattarella richiama Nordio: la difesa degli equilibri tra poteri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Mario Roggero, Mattarella riceve Nordio: “Puntualizzati i limiti sui poteri del ministro sulla grazia”Il presidente della Repubblica ha incontrato il ministro della Giustizia per discutere dei limiti sui poteri del ministro riguardo alla grazia.

Caso Roggero, Mattarella convoca Nordio: “La grazia può concederla solo il presidente della Repubblica”Il presidente della Repubblica ha convocato il ministro della Giustizia, sottolineando che la grazia può essere concessa esclusivamente dal Capo...

Temi più discussi: A 72 anni in carcere perché ha reagito a un’aggressione. Condanna ingiusta: Salvini insorge e chiede la grazia per Mario Roggero; Mario Roggero condannato anche in Cassazione: 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere che uccise due rapinatori. Per me come un ergastolo; Matteo Salvini vuole la grazia per Mario Roggero dopo la condanna in via definitiva: Farò il possibile; Appello di Salvini a Mattarella per chiedere la grazia per Roggero.

... #Mattarella ha richiamato il ministro #Nordio sulla #Grazia a #Roggero. x.com

Ipotesi di grazia al gioielliere Mario Roggero, Nordio avvia l’istruttoria. Il richiamo di Mattarella: Scelgo ioLanciata una raccolta firme in Parlamento. Il Guardasigilli convocato al Quirinale. Il ministro Crosetto: Si tratta di un’ingiustizia. Intanto il commerciante condannato per duplice omicidio resta l ... quotidiano.net

Grazia al gioielliere Mario Roggero, Mattarella riceve Nordio: cosa si sono dettiGrazia a Mario Roggero, il confronto tra Sergio Mattarella e Carlo Nordio: al centro i poteri del Presidente della Repubblica e gli equilibri istituzionali. notizie.it

Mario Roggero (il gioielliere che ha sparato ai due ladri) merita la condanna che ha ricevuto reddit