La premier ha commentato il caso di un ragazzo di 14 anni condannato per aver ucciso due rapinatori durante una rapina. Meloni ha dichiarato che, nel suo caso, si sarebbe difesa e si sarebbe chiesta se dovrebbe anche risarcire i ladri uccisi. La discussione si è concentrata sulle richieste di indennizzo avanzate dai parenti dei due uomini uccisi, dopo l’episodio.

Anche la premier Giorgia Meloni sul caso di Mario Roggero, 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori, entrando a gamba tesa sulle richieste di indennizzo da parte dei parenti dei ladri uccisi dal gioielliere. « Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l’ultimo DDL Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari», ha scritto Meloni sui social. E poi: «Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Caso Roggero, Meloni: «Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti?»

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Roggero, Meloni: «Chi commette reati non può essere risarcito da chi si è difeso. Basta paradossi»

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