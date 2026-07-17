Caso Roggero Meloni | Chi commette un reato non può essere risarcito Basta paradossi

Il governo ha dichiarato che chi commette un reato non può ricevere un risarcimento. La dichiarazione arriva in risposta alle discussioni sul caso di un uomo accusato di aver subito un danno giudiziario. La premier ha commentato che i paradossi devono finire, sottolineando la posizione ufficiale. Intanto, il programma televisivo “Chi l’ha visto?” è ancora senza un nuovo conduttore dopo l’addio di un volto storico. Nessuna decisione è stata comunicata sui nomi in corsa per la guida del programma.

Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? La premier interviene sui social dopo il dibattito sul gioielliere condannato. Al centro del messaggio il nuovo Ddl Sicurezza e il tema dei risarcimenti. Giorgia Meloni è intervenuta sui social per esprimere la propria posizione sul tema della legittima difesa e dei risarcimenti, con un riferimento che appare chiaramente legato al caso del gioielliere Mario Roggero, pur senza citarlo direttamente. «Basta paradossi. Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto», ha scritto la presidente del Consiglio, rilanciando una delle misure contenute nel nuovo Disegno di legge Sicurezza. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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Roggero, Meloni: «Chi commette reati non può essere risarcito da chi si è difeso. Basta paradossi»

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Temi più discussi: Roggero, Nordio ricevuto al Colle: Puntualizzati i limiti delle attribuzioni del ministro sulla grazia; La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori; Nordio: Grazia a Roggero. Poi lo stop di Mattarella, ma c’era l’input di Meloni; Legittima difesa, cosa dice la legge in Italia e perché Roggero è stato condannato.

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Meloni sul caso Roggero: No a risarcimenti se commetti un reato, lo Stato non sta con i criminaliGiorgia Meloni, Roma, 15 luglio 2026 (photo by Mauro Scrobogna/LaPresse) Mi aggredisci. Mi difendo. msn.com

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