Il presidente della Repubblica ha chiesto al ministro della Giustizia di avviare l’istruttoria per la richiesta di grazia presentata dal gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due ladri durante una rapina. La richiesta di grazia riguarda il caso di un uomo condannato per aver ucciso due persone arrestate in occasione di un tentativo di furto. La decisione di avviare l’istruttoria segue un intervento diretto del capo dello Stato.

Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il richiamo di Mattarella al ministro Nordio sull’avvio della istruttoria per la grazia. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Caso Roggero, Mattarella richiama Nordio

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