Caso Roggero Manes | Se spari a chi fugge non è mai legittima difesa perché manca l’aggressione
Secondo un docente di diritto, sparare a una persona in fuga non può essere considerato legittima difesa, poiché manca un'aggressione in corso. Nel caso in questione, la condotta dell’imputato sarebbe una reazione che supera i limiti previsti dalla legge.
Il giurista docente a Bologna: “La condotta dell’imputato configura una reazione che va oltre il perimetro di legge”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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