Caso Roggero Il Quirinale non avvisato sconfessa Nordio e cita Einaudi sulle regole
Il Capo dello Stato ha dichiarato che il Quirinale non è stato informato sulla questione e ha contestato le affermazioni del ministro della Giustizia. Ha ricordato l'importanza di rispettare le prerogative istituzionali e ha citato una frase di un ex presidente della Repubblica, secondo cui non si devono creare precedenti pericolosi. La dichiarazione si riferisce a una controversia legata a una decisione presa senza coinvolgimento diretto del presidente.
Il capo dello Stato difende le sue prerogative e usa una frase del suo predecessore: non si creino precedenti pericolosi. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Segui gli aggiornamenti su Quirinale.
Notizie e thread social correlati
Caso Mario Roggero, Mattarella riceve Nordio al Quirinale: "La grazia è facoltà esclusiva del Presidente della Repubblica"Il presidente della Repubblica ha ricevuto il ministro della Giustizia al Quirinale.
Leggi anche: «Mario Roggero? La grazia spetta a me». Perché Mattarella ha ricevuto Nordio (e gli ha ripetuto le parole di Luigi Einaudi)
Temi più discussi: Caso Roggero, Mattarella riceve Nordio: La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato; Grazia a Roggero, l'iniziativa di Nordio e il richiamo di Mattarella; Caso Roggero, Il Quirinale non avvisato sconfessa Nordio e cita Einaudi sulle regole; Il richiamo di Mattarella sul caso Roggero non è solo di metodo: è anche politico.
Caso Roggero,Mattarella riceve Nordio:La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato.Il gioielliere condannato per aver ucciso 2 ladri. In una nota,la precisazione del Quirinale sulla possibile grazia per il 72enne,condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere. x.com
La condanna di Roggero diventa un caso politico, il ministro convocato al Quirinale. E Salvini: Valutiamo di candidarlo in Parlamento facebook
Caso Roggero, Mattarella riceve il ministro Nordio: La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, lo dice la Costituzione reddit
Caso Roggero, Il Quirinale non avvisato sconfessa Nordio e cita Einaudi sulle regoleIl capo dello Stato difende le sue prerogative e usa una frase del suo predecessore: non si creino precedenti pericolosi ... repubblica.it
Il pressing del centrodestra per la grazia, l'altolà del Colle: il caso Roggero è diventato politicoIl gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori è ancora in libertà. Ma monta la richiesta dei partiti di Governo, capitanati dalla Lega, di un atto di clemenza del capo dello Stato ... avvenire.it