Caso Roggero Il Quirinale non avvisato sconfessa Nordio e cita Einaudi sulle regole

Da repubblica.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Capo dello Stato ha dichiarato che il Quirinale non è stato informato sulla questione e ha contestato le affermazioni del ministro della Giustizia. Ha ricordato l'importanza di rispettare le prerogative istituzionali e ha citato una frase di un ex presidente della Repubblica, secondo cui non si devono creare precedenti pericolosi. La dichiarazione si riferisce a una controversia legata a una decisione presa senza coinvolgimento diretto del presidente.

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Il capo dello Stato difende le sue prerogative e usa una frase del suo predecessore: non si creino precedenti pericolosi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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