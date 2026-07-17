caso roggero il quirinale non avvisato sconfessa nordio e cita einaudi sulle regole

Notizia in breve

Il Capo dello Stato ha dichiarato che il Quirinale non è stato informato sulla questione e ha contestato le affermazioni del ministro della Giustizia. Ha ricordato l'importanza di rispettare le prerogative istituzionali e ha citato una frase di un ex presidente della Repubblica, secondo cui non si devono creare precedenti pericolosi. La dichiarazione si riferisce a una controversia legata a una decisione presa senza coinvolgimento diretto del presidente.