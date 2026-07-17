Il presidente delle Camere penali ha dichiarato che la richiesta di grazia non può essere considerata un nuovo livello di giudizio né uno strumento per modificare una sentenza definitiva. Ha sottolineato che, sebbene legittima, la grazia non deve essere usata per correggere decisioni già definitive, né come mezzo di intervento politico. La sua posizione si riferisce al caso Roggero, evidenziando il limite di questa procedura.

“Una domanda di grazia, pur legittima, non può costituire né un ulteriore grado di giudizio né uno strumento per correggere politicamente una decisione definitiva”. Sul caso di Mario Roggero interviene il presidente dell’Unione delle Camere penali italiane Francesco Petrelli, che pone un limite netto al dibattito nato dopo la condanna definitiva del gioielliere di Grinzane Cavour: il dolore per una rapina subita può essere compreso sul piano umano, ma non può trasformarsi nel riconoscimento di una giustizia privata:”Il diritto di difendersi non può essere confuso con il diritto di vendicarsi”. I supremi giudici, infatti, hanno confermato la pena accogliendo quelle che erano state le motivazioni della sentenza d’appello: il pericolo era cessato, i rapinatori erano in fuga, Roggero gli sparò alle spalle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Roggero, il presidente delle Camere penali: “La grazia non può diventare un altro grado di giudizio, né correggere una sentenza definitiva”

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