Numerosi esponenti del centrodestra e del governo si sono espressi a favore di Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori. Tra loro, Matteo Salvini, Guido Crosetto, Antonio Tajani e il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha avviato un’istruttoria. Quest’ultima iniziativa ha suscitato una reazione dal Quirinale, che ha criticato l’apertura di un procedimento nei confronti del ministro.

Per la grazia a Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori, si è spesa buona parte del centrodestra e del governo: da Matteo Salvini a Guido Crosetto, fino ad Antonio Tajani e Carlo Nordio, che ha avviato un’ istruttoria e per questo è stato bacchettato dal Quirinale. Ma non solo: dalla parte del gioielliere, invocando il provvedimento di clemenza, si sono schierati anche diversi vip. I “like” e i post dei vip pro-Roggero. Al post di Salvini in cui il vicepremier chiedeva la grazia per Roggero hanno messo “mi piace” Elisabetta Canalis, Melissa Satta, Enrico Ruggeri, Leonardo Bonucci, Carolyn Smith, Elisabetta Gregoraci, Sabrina Salerno, Simona Ventura e Clizia Incorvaia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Caso Roggero, i vip che si sono schierati a favore del gioielliere

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