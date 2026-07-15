Un gioielliere ha annunciato di essere vicino a costituirsi in carcere, affermando di passare gli ultimi momenti con i familiari prima di entrare. Ha detto di essere stato condannato a un ergastolo e ha dichiarato che sarà la voce dei suoi cari. La comunicazione è stata condivisa attraverso un video pubblicato online.

“È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere”. Sono le parole affidate a un video pubblicato sui social da Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. La Cassazione ha infatti rigettato il ricorso presentato dalla difesa, confermando la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino. Roggero, nel messaggio diffuso sui social, ha commentato la decisione dei giudici e annunciato la sua prossima costituzione in carcere. “Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione come nei giudizi precedenti, q uindi hanno voluto darmi l’ergastolo ”, ha detto il gioielliere nel video. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il gioielliere Roggero prima del carcere: “È finita, ora sarete voi la mia voce. Mi hanno voluto dare l’ergastolo”

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Mario Roggero: È finita, vado in carcere

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