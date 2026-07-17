L’ordine di carcerazione per il gioielliere è stato firmato alle 12 di oggi dalla Procura di Asti. Dopo aver ricevuto l’atto formale, l’uomo si costituirà in carcere. Finora non si era presentato, in attesa della notifica ufficiale del provvedimento.

MILANO – È arrivato oggi, 17 luglio 2026, l’atto formale che ancora mancava. Mario Roggero non si era presentato in carcere dopo la condanna definitiva perché attendeva la notifica dell’ordine di carcerazione, il provvedimento che la Procura di Asti ha firmato alle 12.45, per mano del procuratore Biagio Mazzeo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caso Roggero: firmato ordine di carcerazione, il gioielliere andrà a costituirsi

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