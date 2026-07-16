Un uomo di 72 anni è stato condannato a quasi 15 anni di carcere, nonostante abbia agito per difendersi. La condanna, ritenuta ingiusta, lo ha portato in cella. La pena di questa durata rischia di mettere fine alla sua vita. L’uomo si trova già in carcere, dove sta scontando la condanna senza possibilità di tornare indietro.

In pratica lo hanno condannato a morte. A 72 anni, una pena di quasi 15 rappresenta di fatto la fine di un’esistenza. Con enorme dignità Mario Roggero è già entrato in carcere per scontare una pena ingiusta. Si è difeso dai rapinatori, ha sparato, ha ucciso. Ma quando scatta il diritto alla legittima difesa? Dopo quante razzìe subite? Non si sa, nel Paese dove la Cassazione decide che la difesa della propria vita, della propria famiglia e dei propri beni non è legittima nemmeno quando si è sotto attacco dei delinquenti. Dovrebbe invece accadere esattamente il contrario: sei tu che mi vuoi derubare, minacciare, sparare, e io devo avere il diritto di difendermi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mario Roggero in galera per essersi difeso: merita la grazia

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Giustizia per Mario Roggero

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