Caso Roggero da Elisabetta Canalis a Zaccagni | i vip dalla parte del gioielliere

Il caso del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel 2021 ha suscitato reazioni tra i vip. Tra loro, alcune personalità hanno espresso solidarietà al gioielliere, mentre altre si sono distanziate. La vicenda ha generato un dibattito pubblico sulla legittima difesa e i limiti della reazione in situazioni di rapina. La condanna definitiva è stata confermata in via giudiziaria.

Il caso del gioielliereMario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso i due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel 2021, ha diviso in due l’opinione pubblica. Dopo che il gioielliere ha pronunciato tramite un video le parole “sarete voi la mia voce”, migliaia di persone hanno mostrato la loro solidarietà. Personaggi noti del mondo dello spettacolo e non si sono schierate dalla parte di Mario Roggero. Secondo quanto riportaCorriere, e dalle foto dei profili pubblicate daDagospia, molte celebrità comeElisabetta Canalis, Elisabetta Gregoraci, Sabrina Salerno, Gino Sorbillo, Leonardo Bonucci ed Enrico Ruggeri hanno mostrato la loro solidarietà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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