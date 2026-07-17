caso roggero come si stabilisce il risarcimento e che cosa cambia con la nuova legge

Un procedimento legale ha stabilito che Roggero deve versare un risarcimento ai familiari delle vittime e al ferito coinvolti nel caso. La richiesta di risarcimento è stata riconosciuta come legittima dalla sentenza di condanna. Con la nuova legge, le modalità di calcolo e le condizioni per il risarcimento potrebbero essere modificate, ma i dettagli specifici non sono ancora definiti.

1 Perché Roggero deve versare un risarcimento?I familiari dei banditi uccisi e quello ferito hanno presentato una richiesta di risarcimento che la sentenza di condanna ha riconosciuto come legittima. 2 Quanto dovrà versare?I giudici hanno stabilito una provvisionale totale di 780 mila di euro, con cifre che per i singoli familiari, costituiti parte civile, variavano dai 10 mila ai 60 mila euro. Roggero ne ha già pagati 300 mila in sede di udienza preliminare. Dopo la sentenza sono scattati il pignoramento e la vendita di alcuni immobili di proprietà del gioielliere. Ora il giudice civile dovrà rivalutare la cifra definitiva tenendo conto di... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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