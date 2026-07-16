Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo ddl sicurezza che modifica i limiti della legittima difesa. La norma prevede che chi si ferisce durante la commissione di reati gravi non abbia diritto al risarcimento del danno. Questo cambiamento interessa le norme sul codice civile e ha come obiettivo di chiarire le situazioni in cui l’autore di un reato grave non può ricevere indennizzi. La revisione è avvenuta in seguito a un caso specifico, quello di un individuo coinvolto in un episodio violento.

Il nuovo ddl sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri cambia nuovamente i limiti della legittima difesa. Al centro c’è una norma che interviene sul codice civile e prevede l’ esclusione del risarcimento del danno in favore di chi rimane ferito durante la commissione di reati gravi. Il pensiero corre immediatamente al caso del gioielliere piemontese 72enne Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per avere ucciso due rapinatori dopo l’assalto al suo negozio di Grinzane Cavour (Cuneo). Ma la nuova disciplina non troverebbe comunque applicazione nella sua posizione giudiziaria. E non produce effetti sulla sentenza ormai definitiva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Legittima difesa, cosa cambia con il nuovo ddl sicurezza: il caso Mario Roggero rivisto oggi

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È successo di nuovo: il nuovo Dl sicurezza è legge

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Nella vicenda di Mario Roggero distinguere il diritto e il sentimento è complicato. Gli stessi giudici avranno avuto difficoltà. Sentimento e legge, però non sono la stessa cosa. I giudici hanno escluso sia la legittima difesa, sia quella putativa Giuseppe Di Pal x.com

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