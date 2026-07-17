Caso Roggero Calderoli | Stimolerei il meno possibile Mattarella

Calderoli ha dichiarato di non voler promuovere confronti tra Minetti e Roggero e di evitare di esercitare pressioni sul Presidente della Repubblica. Ha aggiunto che il presidente, considerato una persona di buon senso, non deve essere troppo sollecitato per ottenere risultati. Le sue parole suggeriscono una strategia di moderazione nei rapporti istituzionali legati alla vicenda.

“ Confronto Minetti-Roggero? Io non farei questi confronti e stimolerei il meno possibile il Presidente Sergio Mattarella, perché è una persona di buon senso che non va troppo spinto per portare a casa quel risultato. Lasciamo che ragioni, perché poi è una persona in grado di decidere da sola quello che è giusto, ed è giusto che quella persona non stia in carcere”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, arrivato alla festa della Lega di Cisano Bergamasco, con la maglietta ‘Io sto Mario’ in solidarietà di Mario Roggero. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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