Un cantiere a Vinci è stato sospeso immediatamente dal Comune. Le autorità stanno conducendo verifiche tecniche su possibili irregolarità edilizie. I lavori sono stati interrotti senza preavviso in un edificio di proprietà privata. La sospensione riguarda l’intera area interessata dal cantiere. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi specifici o sui tempi di riavvio delle attività. La polizia locale sta coordinando le verifiche sul sito.

Un cantiere fermato all’improvviso e verifiche tecniche in corso: è quanto accaduto a Vinci, dove il Comune ha disposto la sospensione immediata dei lavori in un edificio di proprietà privata situato sul territorio comunale. Uno stop arrivato a seguito di un sopralluogo effettuato dalla polizia locale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, che ha a quanto pare accertato la presenza di molteplici irregolarità. Secondo quanto riportato nel verbale della polizia locale dello scorso 2 luglio e dalla conseguente ordinanza firmata del Comune, sarebbero infatti state eseguite opere di demolizione di porzioni di muratura interna, la realizzazione di una nuova apertura tra due ambienti e la rimozione di pavimenti, rivestimenti e impianti nei locali interessati dai lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stop improvviso a un cantiere. Possibili irregolarità edilizie. Verifiche tecniche in corso

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