Caso Malvinas la Fifa | Stiamo esaminando lo striscione

La Fifa ha comunicato di aver avviato un’indagine riguardo allo striscione esposto dai giocatori argentini dopo la semifinale dei Mondiali contro l’Inghilterra, con la scritta “Le Malvinas sono argentine”. La federazione calcistica sta analizzando il contenuto e il contesto dello striscione, senza fornire ulteriori dettagli sul procedimento in corso. La vicenda riguarda una dichiarazione di natura politica e territoriale esposta in un evento ufficiale.

La Fifa ha annunciato di essere al lavoro sul caso dello striscione "Le Malvinas sono argentine" esposto dai giocatori argentini al termine della semifinale dei Mondiali vinta contro l'Inghilterra. "In conformità con la procedura abituale, la Commissione disciplinare indipendente della Fifa sta attualmente esaminando i rapporti di gara e valutando le circostanze rilevanti prima di pronunciarsi su eventuali ulteriori provvedimenti, in conformità con il codice disciplinare", ha fatto sapere l'organismo del calcio mondiale. Le dichiarazioni, rilanciate da diversi media tra cui Afp e Bbc, sono arrivate dopo la richiesta, da parte del... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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