La madre di un ragazzo di 12 anni deceduto in piscina ha rivolto un appello alla premier, chiedendo interventi dello Stato. La vittima, di 11 anni, era rimasta incastrata con i capelli sul fondo di una piscina di Sestri Levante il 15 luglio e è morta due giorni dopo in ospedale. La donna ha chiesto di evitare altre tragedie simili, sottolineando la necessità di azioni concrete.

Era mercoledì 15 luglio quando Alice, 11 anni, è rimasta incastrata con i capelli sul fondo di una piscina di Sestri Levante. È morta due giorni dopo, venerdì 17 luglio, dopo una breve agonia in ospedale. Una sorte drammatica che la accomuna a quella di Gabriele Ubaldo Petrucci, morto a sette anni lo scorso aprile in una piscina di Suoi in provincia di Latina: era rimasto incastrato con il braccio nel bocchettone dell’impianto. E ancora, il 5 aprile scorso, la mattina della domenica di Pasqua il copione era stato tragicamente lo stesso per Mattia Brandimarti: aveva 12 anni ed era rimasto incastrato con buona parte della gamba nel bocchettone della vasca termale di un hotel di Pennabilli nel Riminese. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Caso di Alice, l'appello alla premier Meloni della madre del 12enne morto in piscina a Pennabilli: «Quante altre giovani vite dobbiamo sacrificare prima che lo Stato intervenga?»

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